شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى والنجوم اليوم الاحد 5 مايو فى الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الاهلي مساء اليوم، الأحد، بإستاد بتروسبورت مواجهة تحمل شعار "السهل المُمتنع" أمام فريق النجوم في اللقاء المؤجل من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى والنجوم فى الدوري العام

تنطلق مباراة الأهلى والنجوم فى تمام السابعة مساء، وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستمرار مسيرة الانتصارات المحلية الأخيرة التى يسعى من خلالها الأهلي لحسم بطولة الدوري خاصة وأن الأحمر يعلم جيداً أن التتويج ببطولة الدوري العام هذا الموسم أصبح في "يد" اللاعبين فالفوز في جميع المباريات المقبلة يضمن تتويج الأحمر ببطولة الدوري دون النظر لمنافسيه.

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الأهلى عينه على قمة الدوري قبل مواجهة النجوم

يدخل الاهلي مباراة الليلة وهو في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب القمة حيث يمتلك الفريقين 64 نقطة لكن بيراميدز يتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة وأن كان بيراميدز قد خاض مباراتين أكثر من الأهلي ، أما النجوم فيحتل المركز الأخير في جدول المسابقة بـ25 نقطة وهو ما يعني أن مباراة الليلة تُمثل صراعاً بين "أهل القمة والقاع" ويتطلع الاهلي للفوز على النجوم من أجل الصعود واستطلاع "هلال" قمة الدوري قبل ساعات من حلول شهر رمضان المعظم خاصة أذا تعثر بيراميدز أمام المصري سواء بالتعادل أو بالخسارة في المباراة التى ستجمعهما في الخامسة والنصف من مساء اليوم أيضاً.

الأهلى يفقد عدد من نجومه فى مواجهة النجوم

يفقد الأهلي في لقاء الليلة ياسر إبراهيم للإيقاف فيما يتواصل غياب أكثر من لاعب مصاب يأتي في مقدمتهم سعد سمير وكريم نيدفيد، ويعول مارتن لاسارتي في لقاء الليلة على نجوم الفريق أمثال على معلول، عمرو السولية، وليد آزارو ، رمضان صبحي ، أحمد فتحي ، حمدي فتحي ووليد سليمان العائد من إصابة طويلة بعدما شارك في لقاء طلائع الجيش الأخير لعدة دقائق.