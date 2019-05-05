شكرا لقرائتكم خبر عن حكم روماني لمباراة بيراميدز والمصري بالدوري على ستاد السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، مباراة بيراميدز والمصري بالدوري اليوم لطاقم تحكيم من رومانيا . Advertisements وتقام المباراة اليوم على ستاد السويس بعدما تعذر تقديمها 24 ساعة . ووصل طاقم الحكام منذ قليل إلى القاهرة، على أن يتوجه غدا إلى السويس لإدارة اللقاء .

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