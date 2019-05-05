شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يطمئن على محمد صلاح بعد إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بوالد اللاعب محمد صلاح للاطمئنان على نجم مصر المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى، وذلك بعد إصابته فى الرأس أثناء مشاركته مع الفريق فى مباراة نيوكاسل، بالدورى الإنجليزى.

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وأشار وزير الشباب إلى أن محمد صلاح قيمه كروية واجتماعية كبيرة على المستوى العالمى، ولا بد من الحفاظ عليه، متمنيا سلامته من تلك الإصابة.

وكان محمد صلاح أصيب أثناء مشاركته مع فريقه ليفربول أمام نيوكاسل بعد اصطدامه مع حارس مرمى نيوكاسل على ملعب سانت جيمس دارك.