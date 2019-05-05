شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفي حكما لمباراة الأهلي والنجوم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الأهلى والنجوم بالدورى اليوم الأحد إلى الحكم الدولى محمد الحنفى. وتقام المباراة اليوم على استاد بتروسبورت، وتم تعديل موعدها لتقام فى السابعة مساء بسبب مباراة الزمالك والنجم الساحلى بالكونفدرالية، التى تقام فى التاسعة مساء.

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