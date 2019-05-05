موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الجولة 37 والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين وأمال الريدز في...

أعزائي المتابعين لموقعنا المميز عرب نيوز، نرصد لكم في هذا التقرير تفاصيل مباراة عودة الثقة لليفربول، بالدوري الإنجليزي أمام فريق نيوكاسل يونايتد في الجولة ال37، من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، تعد الهزيمة القاسية من برشلونة الأسباني بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا،دافع لفريق ليفربول لتحسين صورته أمام جماهيره، ويريد الريدز الفوز اليوم لعدة أسباب أولها الإستمرار في ملاحقة السيتي علي لقب البريمرليج لهذا العام، علي أمل أن يخسر السيتي أو يتعادل في أي من المبارتين القادمتين له في الدوري الإنجليزي، وثانياً عودة الثقة له قبل مباراة العودة أمام برشلونة الثلاثاء القادم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو في المركز الثاني، خلف السيتي بفارق نقطة واحدة ورصيد ليفربول 91 نقطة، ويأمل في الفوز والعودة للصدارة من جديد.

أما فريق نيوكاسل يونايتد فيدخل اللقاء وهو في المركز الثالث عشر، برصيد 42 نقطة من 36 جولة، فاز في 11 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر 16 مباراة، ويأمل في الفوز لتحسين ترتيبه في جدول المسابقة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة ملعب المباراة نيوكاسل *ليفربول بي أن سبورت HD2 8,45 بتوقيت القاهرة *9,45 بتوقيت السعودية جيمس بارك

تشكيل الفريقين المتوقع للمباراة

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى(اليسون)

خط الدفاع (روبرتسون،فان دايك،ماتيب،جوميز،)

خط الوسط(هندرسون،فينالدوم،ميلنر)

الهجوم(ماني ،صلاح،فيرمينيو)

تشكيل نيوكاسل

(مارتين)في حراسة المرمى

خط الدفاع(ماتريتش،بول دامت،فيرناندز ،فابين شاير،)

خط الوسط(خافير،كريستيان،هايدن،جونجو،بيريز)

الهجوم(سالمون روندون)

ونتمن لكم متابعينا مشاهدة مباراة ممتعة كعادة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.