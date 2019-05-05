إصابة صلاح وفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين أمام نيوكاسل الأبرز اليوم

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل ، يستضيف نادي نيوكاسل اليوم على ملعبه جيمس بارك غريمه ليفربول صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة خلف مانشستر سيتي، وقدم ليفربول موسم مميز على المستويين الأوروبي والمحلي، وبالرغم من ذلك فإن الفريق مهدد بشكل كبير بعدم تحقيق أي بطولة للموسم الثاني على التوالي مع النجم المصري محمد صلاح.

خاصة ليفربول الذي يسعى للصدارة من خلال تلك المواجهة، على الجانب الأخر يدخل فريق نيوكاسل مباراة اليوم وهو في المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للتقدم في سلم الترتيب.

يدخل ليفربول مباراة اليوم وهو قادم من هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الضغط على السيتي حيث يحتل الريدز المركز الثاني برصيد 91 نقطة وتفصله نقطة وحيدة عن السيتزن المتصدر.

ملخص مباراة ليفربول ونيوكاسل