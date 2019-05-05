إصابة صلاح وفوز صعب: ليفربول يستمر في المنافسة على البريميرليج بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد

يسعى الريدز لخطف الصدارة مؤقتاً من السيتي قبل مواجهته مع ليستر، ويلعب نيوكاسل على ملعبه ووسط جماهيره على ملعب سانت جيمس بارك الذي لم فاز فيه على الليفر في 6 مباريات من آخر 7 مباريات خاضها عليه لكن تصميم ليفربول على الصدارة يبعث الروح المعنوية لدى اللاعبين.

مباراة ليفربول ونيوكاسل

لا شك أن صدمة لاعبي ليفربول كبيرة بعد الخسارة الأخيرة في دوري الأبطال لكن لقب الدوري هو الأهم بالنسبة للاعبين والنادي والجماهير، وقد تصدر ليفربول الدوري بعض الوقت ولكن سرعان ما عاد مرة أخرى لمركز الوصيف خلف السيتي في مواجهة مُشتعلة بفارق نقطة واحدة.

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

وتُفتح أبواب ملعب نيوكاسل أمام ليفربول الطريق نحو الثلاث نقاط في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية على قناة بي إن سبورت 2 بتعليق رؤوف خليف على المباراة في أجواء حماسية شديدة تحرص جماهير ليفربول على دعم فريقها بعد هزيمة الأبطال، ويستهدف محمد صلاح اليوم تأمين صدارته على ترتيب الهدافين حيث قد استعاد الصدارة في المباراة الماضية حين استطاع تسجيل هدفين ويحل ثانيا زميله ساديو ماني.