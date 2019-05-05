ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل 3-2 في الدوري الإنجليزي وإصابة خطيرة لمحمد صلاح

نتيحة مباراة ليفربول ونيوكاسل، بعد الخسارة القاسية أمام برشلونة تترقب جماهير ليفربول مباراة فريقها اليوم ضد نيوكاسل في الجولة قبل الأخيرة من مباريات البريميرليغ وهي المواجهة التي تجمع رافائيل بينيتيز المدير الفني الحالي لنيوكاسل بفريقه السابق، ويحاول ليفربول التعافي سريعاً من خسارته بثلاثية أمام برشلونة الأربعاء الماضي في دوري الأبطال، قبل موقعة نيوكاسل الليلة والتي يحتاج الفريق فيها للنقاط الثلاثة.

ويأتي ليفربول في المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 36 جولة، ويحاول الريدز الفوز في مباراتيهما المتبقيتين بالمسابقة على أمل تعثر المتصدر مانشستر سيتي من أجل التتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات طويلة.

تشكيل ليفربول المتوقع

سيبدأ ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من أليسون في حراسة المرمى وفي الدفاع آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – ديان لوفرين – ناثانيل كلاين بينما يقود الوسط نابي كيتا – جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر بينما سيقود الهجوم كلا من ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

ملخص نتيجة ليفربول ونيوكاسل