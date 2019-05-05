نتيجة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل .. نتيجة ليفربول اليوم .. فوز هام لليفر وخروج محمد صلاح مصابًا

نتابع نتيجة ليفربول ونيوكاسل، انتهت مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم السبت 4 مايو 2019، بفوز الريدز بنتيجة 3-2 على الفريق القوي نيوكاسل وسط أرضه وجماهيره، ومباراة قوية شهدت العديد من الأحداث منها إصابة محمد صلاح بالإغماء ومغادرته الملعب محمولا إلا أن اوريجي البديل سجل هدف قاتل في الدقيقة 83، ليصبح ليفربول في الصدارة مرة أخرى متخطيًا السيتي الآن.

نادي المان سيتي كان يترقب مباراة اليوم أيضًا وينتظر تعثر نادي ليفربول في المباراة، من أجل إراحته في المبارتين المقبلتين في الدوري الممتاز، حيث يبتعد نادي السيتي عن الليفر بنقطة واحدة فقط، والمان سيتي في الصدارة برصيد 92 نقطة، بينما الليفر في المركز الثاني برصيد 91 نقطة، ومتبقي مبارتين لكل فريق من الفرق المتصدرة للدوري حتى الآن بفارق 21 نقطة عن المركز الثاني نادي توتنهام الإنجليزي.

نتيجة ليفربول ونيوكاسل

مباراة اليوم بين ليفربول ونيوكاسل في الأسبوع 37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز سوف تكون على ملعب سانت جيمس بارك، التحكيم أندريه مارينر والتعليق رؤوف خليف والمباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي 2، في تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 9:45 مساءًا بتوقيت السعودية والإمارات تكون الساعة 10:45 مساءًا، ونتابع المزيد.

نادي ليفربول يتميز عن نادي نيوكاسل في العديد من الأمور، أولًا في ترتيب الدوري الإنجليزي، وكذلك في عدد مرات الفوز بالدوري، حيث فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي في 18 بطولة آخرها في عام 1990، ويعد أعلى الأندية فوزًا بالدوري الإنجليزي هو نادي مانشستر يونايتد الذي فاز بالدرع في 20 بطولة كاملة، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل الأخبار الهامة حول مباراة اليوم ليفربول ونيوكاسل الليلة.

ملخص مباراة ليفربول اليوم

بالقوة الضاربة يدخل ليفربول المباراة اليوم، وعينه على الثلاث نقاط، ويدخل بالثلاثي الهجومي ستوريدج وصلاح وماني من أجل التمسك بالأمل في الوصول لمنصة التتويج بالدوري في غياب فيرمينو

التشكيل هو أليسون وأرنولد ولوفرين، فان دايك وروبيرتسون وفابينو، وفينالدوم وهندرسون وماني وصلاح وستوريدج، ولم يشارك فيرمينو لتأثره ببعض الإجهاد

تأكد غياب النجم البرازيلي فيرمينو عن مباراة اليوم، وأنباء عن توارد شكوك حول مشاركة فيرمينو في مباراة برشلونة في يوم الثلاثاء المقبل، فيرمينو غير موجود بدكة البدلاء لإصابته بالعضلة الضامة.

بداية أحداث المباراة الآن الدقيقة 2 تعليق رؤوف خليف، مباراة نارية لليفربول، ونتابع معكم الأخبار المتنوعة حول مباراة اليوم من وقت للثاني، تابع المقال ونحن بالمتابعة.

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الدقيقة 13 فان دايك المهول يتقدم لنادي ليفربول من عرضية رائعة، يسددها بقوة برأسه، ويسكن الكرة الشباك، الليفر يتقدم بهدف نظيف الآن، ونتابع معكم كل جديد.

الدقيقة 28 محمد صلاح يسجل الهدف الثاني، عن طريق عرضية رائعة يسددها بقدمه اليمنى على يمين الحارس، ليفربول يتقدم بثنائية مقابل هدف، ونتابع الجديد.

الدقيقة 40 والتقدم لصالح الريدز 2-1 عن طريق صلاح وفان دايك، صلاح يمرر لماني وماني ينفرد ولكن يسددها بجسم الحارس، والأنياب الهجومية لستوريدج لم تظهر، ونتابع العاجل.

نستمر برصد الأحداث المتنوعة، ونرصد معكم تفاصيل الشوط الثاني

الشوط الثاني شهد تسجيل هدف التعادل لصالح نيوكاسل، وحتى الآن التعادل 2-2 في الدقيقة 65، ونزل شاكيري مكان فينالدوم، والضغط لصالح الريدز، والنتيجة الآن في خطر لليفربول.

الدقيقة 72 تشهد إصابة محمد صلاح إصابة قوية بعد الإرتطام بالحارس، وتم تغيير بعد أن غاب عن الوعي ولكن عاد مرة أخرى، وتم حمله وخرج ونزل بدلا منه اللاعب أوريجي.

أوريجي يسجل الثالث في الدقيقة 83

الوقت بدل الضائع 8 دقائق، والتقدم لصالح الريدز 3-2 في مباراة قوية من الجانبين، وسط محاولات من الدفاع لليفر والهجوم لأصحاب الأرض.