نتيجة مباراة برشلونة وسلتا فيجو وخسارة البارسا بهدفين مقابل لاشئ في مباراة اليوم

نتيجة مباراة برشلونة وسلتا فيجو نتابعها الآن، حيث خسر البارسا بنتيجة 2-0 ولكن يتوقف رصيده في الصدارة عند 83 نقطة ويستعد البارسا لمباراة الثلاثاء على ملعب أنفيلد، مباراة العودة في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الذي حقق فوزًا صعبًا على نيوكاسل

انطلق المباراة اليوم السبت 4 مايو 2019 في تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9:45 مساءًا بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت إتش دي 3، الأسبوع 36 من الدوري الأسباني الممتاز، على ملعب بالايدوس معقل نادي سلتا فيجو، تحكيم خوسي ماريا، والتعليق خليل البلوشي، مباراة العودة اليوم.

نتيجة برشلونة وسيلتا فيجو

انتهت مباراة الذهاب بين برشلونة وسلتا فيجو بفوز البارسا بهدفين مقابل لاشئ، في مباراة يوم 22 ديسمبر 2018 على ملعب الكامب نو، سجل الأهداف اللاعب ميسي واللاعب عثمان ديمبلي، وقرر المدير الفني إراحة ميسي اليوم للإستعداد لمباراة العودة في دوري الأبطال منتصف الأسبوع، وذلك بعد أن ضمن البارسا الفوز رسميًا باللقب الكبير بأسبانيا.

نادي برشلونة فاز رسميًا بالدوري الأسباني بعد الوصول للنقطة 83 من أصل 35 مباراة، والمركز الثاني أتلتيكو مدريد 36 مباراة خاضها ويمتلك 74 نقطة، أي أن البارسا ليس في حاجة للنقاط المتبقية في المباريات المقبلة له، ويستعد للتتويج رسميًا بالدوري بعد مرور ثلاث جولات له، كما يستعد للفوز مرة أخرى على ليفربول في الأنفيلد في مباراة عودة دوري أبطال أوروبا الدور نصف النهائي.