ليفربول يفوز على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين وإصابة صلاح

حرصت جماهير ليفربول على توجيه الدعم للاعبين والفريق ككل قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري خاصة بعد أن خسر الفريق بثلاثية أمام البارسا في الكامب نو، وقد ظهر صلاح في الشارع ويقوم جماهير الفريق بأخذ الصور التذكارية معه أثناء تصويره إعلان لإحدى الشركات.
مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد
ويلعب ليفربول اليوم على ملعب سانت جيمس بارك معقل فريق نيوكاسل في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة بتوقيت مصر بتعليق رؤوف خليف على قناة beIN SPORTS HD 2، ومن جانب آخر فقد أنهى فريق ليفربول مباراة الذهاب بفوز ساحق على نيوكاسل برباعية من المُمكن أن تتجدد اليوم.
نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد
ليفربول يتقدم بثبات نحو تحقيق لقب البريميرليج في حالة خسارة أو تعادل السيتي في أي مباراة قادمة بشرط فوز ليفربول في المباريات المُتبقية، والفارق بين ليفربول والسيتي أصبح نقطة واحدة يستطيع الليفر إنها الدوري عند النقطة 97 لكن السيتي يحصل على لقب الدوري برصيد 98 نقطة، وتكفي نقاط الريدز لحسم اللقب في مواسم سابقة لكن الموسم الحالي يشهد منافسة كبيرة.
تشكيل الفريق الضيف ليفربول حسب الإعلان الرسمي منذ قليل: أليسون، روبرتسون، فان دايك، لوفرين، الكسندر أرنولد، هندرسون، فينالدوم، فابيينو، محمد صلاح، ماني، ستورديج
- الدقيقة 6: بداية هجومية لصالح ليفربول في الشوط الأول من اللقاء ولكن دفاعات نيوكاسل تمنع الوصول للمرمى
- الدقيقة 13: فان دايك يُحرز هدف التقدم للريدز من ضربة رأسية ومتابعة رائعة للركنية والكرة تسكن الشباك
- الدقيقة 20: التعادل الآن في الشوط الأول من جانب نيوكاسل يونايتد في المباراة
- الدقيقة 28: صلاح يُسجل الهدف الثاني للريدز في مرمى نيوكاسل
- الدقيقة 30: ليفربول يستحوذ على المباراة الآن في الشوط الأول ولكن دون خطورة على مرمى نيوكاسل
- الدقيقة 55: نيوكاسل يُسجل التعادل في مرمى الريدز والضغط يتزايد على لاعبي ليفربول للمنافسة على الدوري.
- الدقيقة 66: ليفربول يُحاول إحراز هدف الفوز لاستعادة المنافسة على لقب الدوري من جديد
- الدقيقة 70: إصابة محمد صلاح وخروجه من المباراة الآن وكلوب يلجأ للتغيير
- الدقيقة 86: أوريجي يتقدم بالهدف الثالث ويُبقي على آمال ليفربول في الحصول على لقب البريميرليج
- نهاية المباراة بفوز ليفربول على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين.