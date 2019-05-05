الآن نتيجة مباراة الوداد المغربي ضد صن داونز وفوز هام للوداد.. الوداد إلى نهائي دوري الأبطال

انتهت مباراة كرة القدم اليوم بين الوداد الرياضي المغربي وصن داونز بالتعادل السلبي بدون أهداف، وبذلك يستفيد الوداد بنتيجة مباراة الذهاب وهي الفوز بهدفين مقابل هدف، وبذلك الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بجانب الترجي التونسي الذي تغلب على مازيمبي بالتعادل السلبي أيضًا مع الفوز في مباراة الذهاب.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت المغرب وتونس، والساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت إتش دي 4، ومتابعة عامة لتحديثات العرض، المباراة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، تحكيم هيلدر دي كارفاليو، تعليق جواد باده وهي مباراة العودة اليوم.

نتيجة الوداد وصن داونز

انتهت مباراة الذهاب بفوز الوداد بنتيجة 2-1، في شهر أبريل الماضي 2019، وسجل هدف الوداد اللاعب صلاح الدين السعيدي، واللاعب بديع أووك، بينما سجل هدف صن داونز اللاعب انيللي نغونغا، وفرص نادي الوداد هي التعادل بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل للمباراة النهائية، ومواجهة الفائز من نادي الترجي التونسي ومازيمبي.

تعد مباريات الوداد وصن داونز ذو نتائج متميزة، ويتميز نادي الوداد في عدد مرات الفوز، حيث فاز في أربعة مباريات وتعادل الفريقيان في مبارتين وفاز صن داونز في مبارتين فقط على الوداد، وبدأت تاريخ مواجهات الفريقين منذ عام 2017، ونتابع معكم نتيجة مباراة اليوم بين الوداد وصن داونز.