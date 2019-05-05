نتيجة مباراة الوداد وصن داونز اليوم السبت 4 مايو .. الوداد إلى النهائي بجانب الترجي التونسي

انتهت مباراة كرة القدم اليوم بين الوداد الرياضي المغربي وصن داونز بالتعادل السلبي بدون أهداف، وبذلك يستفيد الوداد بنتيجة مباراة الذهاب وهي الفوز بهدفين مقابل هدف، وبذلك الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بجانب الترجي التونسي الذي تغلب على مازيمبي بالتعادل السلبي أيضًا مع الفوز في مباراة الذهاب.

نادي الوداد الرياضي المغربي فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في مرتين من قبل، آخرها في عام 2017، العام قبل الماضي، وحصل على وصافة البطولة الأفريقية في عام 2011، بينما نادي صن داونز الجنوب أفريقي فاز بالبطولة في مرة واحدة فقط في عام 2016، وحصل على وصافة دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة في عام 2001

نتيجة الوداد ضد صن داونز

تكمن حظوظ نادي الوداد الرياضي في أن مباراة الذهاب انتهت بهدفين مقابل هدف، وهذا معناه بأن أي نتيجة تعادل اليوم تعني أن الوداد للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه، ولكن عليه عدم إستقبال أهداف، لأن شباكه إستقبلت هدف خارج الديار في مباراة الذهاب.

في نفس التوقيت تم لعب مباراة عودة نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين نادي الترجي ونادي مازيمبي الكونغولي، ومن يتأهل اليوم يواجه الفائز في المباراة الأخرى، ونتابع البث المباشر للمباراة ونقوم بتحديث القنوات الناقلة

انطلقت المباراة الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت المغرب وتونس، والساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 4، تعليق جواد باده وتحكيم خيلدر مارتيمز دي كارفاليو.