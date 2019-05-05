بشرى سارة.. تطورات إيجابية في إصابة محمد صلاح.. اعرف التفاصيل

نور عادل

زفَّ مراسل شبكة BeIN Sports القطرية بشرى سارة للجماهير المصرية والعربية بشأن إصابة المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والتي تعرّض لها خلال مباراة نيوكاسل اليوم. وكتب زياد منصور، مراسل الشبكة القطرية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أنه شاهد محمد صلاح يسير بشكل طبيعي في الغرفة الطبية لملعب سانت جيمس بارك. واصطدم حارس نيوكاسل بـ محمد صلاح بقوة في كرة هوائية مشتركة، ليسقط "صلاح" على أرض الملعب دون أن يحرك ساكناً ليدخل على الفور الطاقم الطبي على وجه السرعة، قبل أن يخرج محمولًا...

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