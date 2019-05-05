إيهاب لهيطة يكشف سبب بكاء محمد صلاح بعد إصابته أمام نيوكاسل.. فيديو

حسن العمدة

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أنه تواصل مع محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول، للاطمئنان على إصابته، كما تواصل د.محمد أبو العلا طبيب الفريق القومي، مع طبيب فريق ليفربول.

وقال في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه ينتظر رد محمد صلاح وطبيب ليفربول، لكنه حرص على مشاهدة عدد من وسائل الإعلام الإنجليزية والتي أكدت أن إصابة اللاعب بسيطة، مشيرا إلى أنه قد يكون أصيب بارتجاج بسيط في المخ.

وواصل أن صلاح بكي أثناء إصابته لأنه يخشى على نفسه خاصة وأن منتخب مصر مقبل على بطولة كأس الأمم...