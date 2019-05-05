تصريحات الأحد| كلوب يعلق على إصابة صلاح.. ووزير الرياضة يهنئ حجازي وتريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز التصريحات يوم السبت 4 مايو 2019.

رئيس الزمالك: ما تحقق في تاريخ الزمالك أنجزته في 4 سنوات

تغنى رئيس الزمالك بما حققه منذ رئاسة القلعة البيضاء عام 2014 على مستوى جميع الرياضات، بعدما نجح فريق كرة السلة في استعادة لقب الدوري لأول مرة منذ عام 2007.

كلوب يعلق على إصابة صلاح

صرح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن محمد صلاح جناح الفريق سيخضع للفحص الطبي، لكنه استطاع أن يشاهد باقي أحداث مباراة الفريق أمام نيوكاسل من غرف خلع الملابس.

بي إن سبورتس: صلاح لم يغادر ملعب نيوكاسل إلى المستشفى

Advertisements

أكدت شبكة بي إن سبورتس مالكة حقوق بث الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، أن محمد صلاح لم يُنقل إلى المستشفى بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة نيوكاسل.

جروس: هدفنا تحقيق الفوز في تونس.. وسنحاول استغلال مساحات النجم

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه جاء إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي بهدف تحقيق الفوز والتأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية.

مدرب النجم: نتيجة الذهاب لم تحسم التأهل.. والزمالك لن يتأثر بالغيابات

قال الفرنسي روجيه لومير المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، إن فريقه يعاني من الغيابات قبل مباراة الزمالك والمقرر لها غدًا الأحد ضمن إياب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وزير الرياضة يهنئ حجازي وتريزيجيه

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نجمي منتخب مصر الأول لكرة القدم اللاعب أحمد حجازي والذي تم إختياره كأفضل لاعب في نادي وست بروميتش الانجليزي، ومحمد حسن الشهير بتريزيجيه والذي تم إختياره ضمن التشكيلة المثالية لعام ٢٠١٨- ٢٠١٩ بالدوري التركي، حيث يلعب تريزيجيه في صفوف فريق قاسم باشا.