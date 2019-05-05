بالفيديو.. أول ظهور لمحمد صلاح بعد الإصابة أمام نيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، مقطع فيديو مصور لمحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، يظهر خلاله يسير على قدميه، بعد الخروج مصابا من مباراة فريقه أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

وظهر صلاح خلال الفيديو المصور، يسير بين جماهير ناديه، حاملا معه حقيبته الخاصة، بعد أنباء عن إصابته في وقت سابق.

وتعرض محمد صلاح للإصابة أثناء مباراة نيوكاسل، وهو ما استدعى إلى مغادرته للملعب محمولًا على نقالة .

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واستطاع ليفربول أن يحقق الفوز بنتيجة 3-2 على نيوكاسل في الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الانجليزي، ليتصدر جدول الترتيب في انتظار نتيجة مواجهة مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي.

وصرح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن محمد صلاح جناح الفريق سيخضع للفحص الطبي، لكنه استطاع أن يشاهد باقي أحداث مباراة الفريق أمام نيوكاسل من غرف خلع الملابس.