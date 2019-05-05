سكاي سبورتس: صلاح قد لا يلحق بمواجهة ليفربول وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكدت تقارير إعلامية إنجليزية، أن الشكوك تحوم حول قدرة محمد صلاح لاعب ليفربول، باللحاق بمواجهة فريقه ضد برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء المقبل.
ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن محمد صلاح قد لا ينجح في اللحاق بمواجهة برشلونة في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة التي لحقت به في لقاء نيوكاسل، أمس السبت.
وعانى صلاح من إصابة قوية في الرأس خلال لقاء ليفربول ونيوكاسل، ليخرج من ملعب المباراة في الدقيقة 70، قبل أن يحقق فريقه الفوز بثلاثة أهداف لأثنين.
ومن المقرر أن يخضع صلاح لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة من أجل التأكد من حجم الإصابة ومعرفة فترة الراحة التي يحتاج لها قبل العودة للتدريبات والمباريات.
وسبق ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن أكد بعد مواجهة نيوكاسل، أن صلاح تواجد في غرف خلع الملابس بعد خروجه من الملعب، لافتًا إلى أنه بحالة جيدة.
الجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه برشلونة على ملعب أنفيلد بإنجلترا، بعدما خسر في لقاء الذهاب الذي أقيم في كامب نو بثلاثة أهداف نظيفة، مساء الأربعاء الماضي.
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