إيهاب لهيطة: لا قوائم مبدئية لأمم أفريقيا. ولم نجبر على استبعاد أحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن خافير أجيري المدير الفني للفراعنة، استقر على مواجهة تنزانيا وغينيا وديًا قبل كأس الأمم الأفريقية، كونه يرغب فيما وصفه بأنه "مباريات تدريبية".

وأشار لهيطة في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الجهاز الفني لمصر لا ينوي الإعلان عن قوائم مبدئية لكأس أمم أفريقيا، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية مباشرةً.

وقال مدير المنتخب: "أجيري لم يرغب في خوض مباريات ودية قوية قبل كأس الأمم، كان يريد ما نسميه مباريات تدريبية وليست ودية، وهو أسلوب متبع لدى الكثير من المديرين الفنيين".

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وأكمل: "لا نية لدينا للإعلان عن أي قوائم مبدئية للمنتخب قبل موعد كأس الأمم، سيتم الإعلان فقط عن القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبًا".

وعن استبعاد أي لاعب من قائمة منتخب مصر في الفترة الماضية، فقال لهيطة: "لم نُجبر على استبعاد أي لاعب، لا أحد يتدخل في عمل الجهاز الفني مطلقًا".

واختتم: "كذلك لم يُطلب منا إضافة أي لاعب لقائمة المنتخب في الفترة الماضية، وكذلك في المقبلة، الجهاز الفني يختار من يراه مناسبًا لكل مرحلة فقط".