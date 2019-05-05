محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أحرز عمرو طارق، لاعب نيويورك ريد بولز، مساء السبت، هدفا في فوز فريقه على لوس أنجيلوس جالاكسي، بنتيجة 3-2 ، خلال مباراة بالدوري الأمريكي.
المدافع المصري سجل الهدف الأول لنيويورك ريد بولز في الدقيقة 15، قبل أن يتمكن فريق لوس أنجلوس جالاكسي من ادارك التعادل وهدف التقدم عن طريق كل من كارلوس أنتون في الدقيقة 39 وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 43.
عمرو طارق تواجد في المباراة منذ البداية، قبل أن يغادر ملعب المباراة مع حلول الدقيقة 64، ليشارك في فوز فريقه المثير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عمرو طارق يسجل في ليلة اسقاط ريد بولز لإبراهيموفيتش ورفاقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.