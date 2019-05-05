بالفيديو.. عمرو طارق يسجل في ليلة اسقاط ريد بولز لإبراهيموفيتش ورفاقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أحرز عمرو طارق، لاعب نيويورك ريد بولز، مساء السبت، هدفا في فوز فريقه على لوس أنجيلوس جالاكسي، بنتيجة 3-2 ، خلال مباراة بالدوري الأمريكي.

المدافع المصري سجل الهدف الأول لنيويورك ريد بولز في الدقيقة 15، قبل أن يتمكن فريق لوس أنجلوس جالاكسي من ادارك التعادل وهدف التقدم عن طريق كل من كارلوس أنتون في الدقيقة 39 وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 43.

عمرو طارق تواجد في المباراة منذ البداية، قبل أن يغادر ملعب المباراة مع حلول الدقيقة 64، ليشارك في فوز فريقه المثير.