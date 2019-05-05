صديق صلاح يطمئن جماهير ليفربول (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد ديجان لوفرين مدافع نادي ليفربول، أن المصري محمد صلاح زميله في الفريق بحالة جيدة، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.
لوفرين رد على أحد متابعيه عبر موقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، حيث شدد في رده على أن صلاح بحالة جيدة في الفترة الحالية.
وقال المدافع الكرواتي: "صلاح بخير"، قبل أن يكمل رده ساخرًا: "إنه فقط لا يتذكر من أنا".
واختتم صديق صلاح: "لا تقلقوا، صلاح سيكون بخير، إنه عملاق".
الجدير بالذكر أن صلاح تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة نيوكاسل بالجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي، ليغادر ملعب المباراة محمولًا.
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