رئيس الزمالك: ما تحقق في تاريخ الزمالك أنجزته في 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تغنى رئيس الزمالك بما حققه منذ رئاسة القلعة البيضاء عام 2014 على مستوى جميع الرياضات، بعدما نجح فريق كرة السلة في استعادة لقب الدوري لأول مرة منذ عام 2007.

وفاز الزمالك على منافسه الجزيرة في نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة 3-2 في عدد المواجهات بينهما، بعد إقامة النهائي بنظام المواجهات المباشرة (Best of 5).

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات تلفزيونية لقناة "المحور": "ما تحقق في تاريخ الزمالك أنجزته في 4 سنوات فقط".

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وأضاف: "حصدت في عهدي مع الزمالك لقب الدوري والكأس 5 مرات والسوبر المصري والسوبر السعودي، بالإضافة إلى 8 بطولات في كرة اليد والسلة والطائرة".

وأوضح: "تلك البطولات جاءت برزق من عند الله، هناك رزق بالحلال يأتي بعد الجهد الكبير والإخلاص في الملعب، وهناك رزق آخر يجنيه المنافسون بالحكام".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "أتمنى غدًا (الأحد) تكليل مجهود فريق الكرة واللاعبين بتحقيق نتيجة إيجابية أمام النجم الساحلي من أجل الوصول للنهائي في مصر".

يُذكر أن الزمالك يحل ضيفًا على النجم الساحلي في الملعب الأولمبي برادس بتمام الساعة التاسعة مساء الأحد، في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه في لقاء الذهاب (1-0).