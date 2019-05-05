محمد اسماعيل - القاهرة - لقاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 4 مايو 2019، بمختلف البطولات. الدوري الإنجليزي أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل Advertisements الدوري الإسباني أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. صلاح يسجل في نيوكاسل.. وبرشلونة يسخر بثنائية أمام سيلتا فيجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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