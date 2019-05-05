كلوب يعلق على إصابة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن محمد صلاح جناح الفريق سيخضع للفحص الطبي، لكنه استطاع أن يشاهد باقي أحداث مباراة الفريق أمام نيوكاسل من غرف خلع الملابس.

وقال كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سوف نرى حالة محمد صلاح، لكنه استكمل مشاهدة المباراة من داخل غرفة خلع الملابس."

تعرض محمد صلاح للإصابة أثناء مباراة نيوكاسل، وهو ما استدعى إلى مغادرته للملعب محمولًا على نقالة (طالع التفاصيل).

واستطاع ليفربول أن يحقق الفوز بنتيجة 3-2 على نيوكاسل في الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الانجليزي، ليتصدر جدول الترتيب في انتظار نتيجة مواجهة مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي.