لا ميسي لا برشلونة.. البرسا يتعثر بثنائية أمام سيلتا فيغو

حقق سيلتا فيغو فوزاً ثميناً على حساب بطل “الليغا” هذا الموسم برشلونة، بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما السبت على ملعب بالايدوس، ضمن الجولة 36 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

دخل “البرسا” اللقاء وسط تغييرات عديدة في صفوفه، حيث قرر إرنستو فالفيردي منح الفرصة للعديد من الوجوه التي لم تشارك كثيراً سواء من العناصر الشابة أمثال المدافع الفرنسي جان كلير توديبو، والسنغالي موسى واجي، وريكارد بويج.

بالإضافة لعناصر الفريق الأول التي لم تحظ بفرصة المشاركة لفترات طويلة مثل البرازيلي مالكوم فيليبي والمهاجم الغاني كيفن برينس بواتينج والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، فضلاً عن الحارس الهولندي ياسبر سيليسن.

ومنح المدرب الباسكي راحة لنجوم الفرق حيث أبقى على كل من الحارس الألماني تير شتيغن والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا ولويس سواريز وإيفان راكيتيتش وسرجيو بوسكيتس وسيرجي ربورتو خارج القائمة، بينما جلس فيليبي كوتينيو وكليمون لونجليه على مقاعد البدلاء ولم يشاركا.

ويستعد “البرسا” لخوض مواجهة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول الإنجليزي على ملعب أنفيلد رود، الثلاثاء المقبل، علماً بأنه وضع قدماً في النهائي بعد أن فاز في الذهاب يوم الأربعاء الماضي على ملعب الكامب نو (3-0).

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جاء هدفا اللقاء في الشوط الثاني، حيث بادر المهاجم الأوروجواني ماكسي غوميز بافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 67.

ثم أمَن القائد ياجو اسباس الانتصار قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي من علامة الجزاء، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 17 هدفا.

وعلى الرغم من أن الفوز لم يكن يعني بصورة كبيرة الفريق الكتالوني الذي حسم اللقب منذ الجولة الماضية بعد فوزه على ليفانتي (1-0)، إلا أن النقاط الثلاث كانت مهمة للغاية للفريق الجاليثي الذي ابتعد عن مناطق الهبوط بعد أن رفع رصيده لـ40 نقطة يرتقي بها للمركز الـ14.

على الجانب الآخر، ظل رصيد “البلاوغرانا” عند 83 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 9 نقاط عن “الأتلتي” الذي خسر هو الآخر أمام مضيفه إسبانيول بثلاثية نظيفة.