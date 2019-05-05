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صلاح يسجل ويخرج مصاباً في فوز ليفربول على نيوكاسل

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Alaa Ali 0 تبليغ

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أشعل صراعه مع مانشستر سيتي على لقب الممتاز لكرة القدم عبر فوزه المثير على مضيفه نيوكاسل يونايتد 3 – 2 يوم السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة للمسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 94 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي يلتقي بعد غد الاثنين مع ضيفه ليستر سيتي.

وتقدم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بهدف لليفربول في الدقيقة 13 ثم أدرك الغاني كريستيان أتسو التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 20 ولكن المهاجم المصري محمد صلاح نجح في تسجيل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 28.

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ورد المهاجم الفنزويلي خوسيه سولومون روندون بهدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 54 ولكن البديل البلجيكي ديفوك اوريجي خطف هدف الفوز القاتل لليفربول قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وغادر محمد صلاح المباراة في الدقيقة 73 بعد تعرضه لإصابة قوية في الرأس إثر اصطدامه بحارس نيوكاسل مارتن دوبرافكا

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا بفارق هدفين عن زميله السنغالي ساديو ماني والأرجنتيني سيرخيو اجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

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