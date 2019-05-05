حكم روماني يدير مواجهة المصري وبيراميدز في الدوري

كشف مصدر مسئول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن تعيين حكم روماني لمواجهة المصري وبيراميدز المقرر لها اليوم الأحد في الدوري. وبيراميدز المقرر لها اليوم الأحد في الدوري. تقام المباراة على ملعب الجيش في السويس، حيث وصل طاقم الحكام الروماني إلى القاهرة منذ قليل ويتوجه صباح اليوم إلى السويس.

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