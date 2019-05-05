الليلة.. الإسماعيلي يتطلع لمصالحة جماهيرة أمام الاتحاد السكندري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مساء اليوم الأحد نظيره الاتحاد السكندري، في ربع نهائي كأس مصر على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر،ومن المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الخامسة.
ويتطلع الإسماعيلي لمصالحة جماهيرة بعد برنامج متواصل من نزيف النقاط بالدوري
شدد عطية صابر مدرب الفريق على صعوبة مواجهة الاتحاد السكندرى ، مشيرًا إلى أن الجميع بالفريق سيقاتل من أجل الصعود للدور المقبل بالبطولة.
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