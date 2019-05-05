محمد الحنفي حكمًا لمباراة الأهلي والنجوم

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، على تعيين محمد الحنفي حكمًا لمباراةالأهلي والنجوم في الدوري الممتاز.
تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.
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