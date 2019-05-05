شاهد.. أول فيديو لمحمد صلاح بعد إصابته أمام نيوكاسل

ظهر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع بعثة فريقه الريدز عقب نهاية مباراة الفريق أمام نيوكاسل وسط تحية الجمهور.

وبدى محمد صلاح في حالة جيدة بعد الإصابة القوية التي قد تعرض لها خلال المباراة والتي خرج على أثرها على نقالة.

وبدت الإصابة قوية بعد فقدان صلاح للوعي قليلًا خلال المباراة، وكشف التقارير أن صلاح أصيب بارتجاج بسيط فقط.

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كما أشارت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، إلى أن صلاح بحالة جيدة ولم يذهب إلى المستشفى وظل في غرفة تبديل الملابس.

وهو ما أكده يورجن كلوب مدرب الريدز في تصريحاته مع شبكة سكاي سبورت ، حيث

قال" محمد صلاح في حالة جيدة ولا داعي للقلق، لقد شاهد المباراة في غرفة خلق الملابس".

وأضاف " لكن بالتأكيد سنجر فحوصات للوقوف على مدي إصابته والاطمئنان عليه".

وفاز ليفربول على نيوكاسل بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الـ٣٧ من البريميرليج، ورفع الريدز رصيده إلى ٩٤ نقطة، منتزعًا الصدارة من مانشستر سيتي ، والذي يملك ٩٢، في حين تجمد رصيد نيوكاسل عند ٤٢ نقطة، في المركز الرابع عشر.