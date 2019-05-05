وزير الشباب والرياضة يطمئن على محمد صلاح بعد إصابته

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا بوالد اللاعب محمد صلاح للاطمئنان على نجم مصر المحترف في نادى ليفربول الإنجليزى وذلك بعد إصابته فى الرأس أثناء مشاركته مع الفريق فى مباراة أمام نيوكاسل فى إطار الدورى الانجليزى.

وأشار وزير الشباب إلى أن محمد صلاح قيمه

وكان محمد صلاح أصيب أثناء مشاركته مع الفريق أمام نيوكاسل بعد اصطدامه مع حارس مرمى نيوكاسل على ملعب سانت جيمس دارك. أثناء مشاركته مع الفريق فى مباراة أمام نيوكاسل فى إطار الدورى الانجليزى.وأشار وزير الشباب إلى أن محمد صلاح قيمهكروية واجتماعية كبيرة على المستوى العالمى ولابد من الحفاظ عليه متمنيا سلامته من تلك الإصابة.وكان محمد صلاح أصيب أثناء مشاركته مع الفريق أمام نيوكاسل بعد اصطدامه مع حارس مرمى نيوكاسل على ملعب سانت جيمس دارك.

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