كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أنه تواصل مع محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول، للاطمئنان على إصابته، كما تواصل د.محمد أبو العلا طبيب الفريق القومي، مع طبيب فريق ليفربول أيضًا.
وتابع في تصريحات على قناة صدى البلد، إنه ينتظر رد محمد صلاح وطبيب ليفربول، لكنه حرص على تصفح عدد من وسائل الإعلامالإنجليزية وأكدت أن إصابة اللاعب بسيطة، مشيرًا إلى أنه قد يكون أصيب بارتجاج بسيط في المخ.
وواصل أن صلاح يبكي أثناء إصابته لأنه يخشى على نفسه خاصة وأن منتخب مصر مقبل على بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وواصل أن محمد صلاح شخص رائع
وكان محمد صلاح غادر ملعب مباراة ليفربول أمام نيوكاسل مصابًا في الدقيقة 68، بعد تدخل عنيف مع حارس مرمى المنافس، ليترك ملعب اللقاء متأثراً بالإصابة.
يذكر أن ليفربول تمكن من تحقيق فوز صعب على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بالجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد اللقاء تسجيل محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه.
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب لهيطة: ننتظر رد ليفربول حول إصابة محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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