يورجن كلوب يطمئن جماهير ليفربول على محمد صلاح

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح لاعب الفريق باتت حالته جيدة، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها امام نيوكاسل يونايتد.

وقال كلوب في مقابلة مع شبكة سكاي سبورت الإنجليزية، " محمد صلاح في حالة جيدة ولا داعي للقلق، لقد شاهد المباراة في غرفة خلق الملابس".

وأضاف " لكن بالتأكيد سنجر فحوصات للوقوف على مدي إصابته والاطمئنان عليه".

وأصيب الدولي المصري بعد تدخل عنيف من حارس مرمي نيوكاسل في الدقيقة 68 من عمر المباراة، لينزل على الفوز الطاقم الطبي لفريقه من اجل الاطمئنان عليه، لكن اللاعب لم يستطع استكمال المباراة ليغادر ارضية الملعب ويحل اوريجي

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بدلًا منه.

وتطرق في حديثه عن صعوبة مباراة نيوكاسل قائلًا " كنا نواجه فريقًا شرسًا وعانينا بسبب صعوبة المباراة، لكنني في الحقيقة سعيد بما حققناه".

وتابع" كنت هادئًا خلال الأحداث الأخيرة من المباراة خاصة بعد تسجيل هدف التقدم، وذلك لأنني اخبرتهم بما ينبغي ان يقوموا به".

الجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الغنجليزي برصيد 94 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يحل وصيفًا.