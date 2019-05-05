شاهد.. جاري لينكر يعلق على إصابة محمد صلاح

علق جاري لينكر أسطورة الكرة الإنجليزية السابق، على الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل اليوم السبت.
وكان محمد صلاح غادر ملعب مباراة ليفربول أمام نيوكاسل مصابًا في الدقيقة68، بعد تدخل عنيف مع حارس مرمى المنافس، ليترك ملعب اللقاء متأثراً بالإصابة.
وقال لينكر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "روح رياضية رائعة من جماهير
يذكر أن ليفربول تمكن من تحقيق فوز صعب على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بالجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد اللقاء تسجيل محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه.
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