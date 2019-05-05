شاهد.. نجوم الكرة المصرية يدعمون محمد صلاح بعد إصابته

بدأت رسائل الدعم تنطلق باسم محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول عقب إصابته الأخيرة، خلال مواجهة فريقه أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح غادر ملعب مباراة ليفربول أمام نيوكاسل مصابًا في الدقيقة 68، بعد تدخل عنيف مع حارس مرمى المنافس، ليترك ملعب اللقاء متأثراً بالإصابة في الدقيقة 68.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للنجم محمد صلاح معلقاً :"

نتمنى لك الشفاء العاجل يا صلاح".

ونشر كل من الناقد الرياضي حسن المستكاوي، والإعلامي إبراهيم فايق، عبر حساباتهم الشخصية على تويتر، تمنيات الدعاء لمحمد صلاح بالشفاء من الإصابة والعودة سريعًا.

فيما قام محمد ناجي جدو لاعب منتخب مصر الأسبق ونادي الجونة الحالي بالتعليق على الإصابة قائلاً "اصابة كل سنة لصلاح.. ربنا يستر وتكون بسيطة ويرجع يلعب

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في أقرب وقت".

كما قام أحمد حمودي لاعب الأهلي بنشر صورة لصلاح معلقًا "الف سلامة عليك يا عالمي إن شاء الله بسيطة دموعك غالية علينا".

وعلق وائل جمعة مدافع منتخب مصر والأهلي الأسبق على إصابة محمد صلاح قائلاً "الف سلامه عليك يا صلاح ....ان شاء الله بسيطه الأصابه وتكون بخير وعافيه يا بطل".

يذكر أن ليفربول تمكن من تحقيق فوز صعب على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بالجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد اللقاء تسجيل محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه.