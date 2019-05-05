محمد صلاح يغادر غرفة ملابس ليفربول

أكد الحساب الرسمي لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أصبحت حالته طبيعية.
وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية إثرتدخل عنيف من حارس مرمي نيوكاس يونايتد، ليسقط على أرضية الملعب وينزل على الفور الطاقم الطبي لفريقه من اجل علاجه
ونشر حساب " بي إن سبورتس" تغريدة على تويتر، " مراسلنا زياد منصور من ملعب سانت جيمس بارك يؤكد خروج صلاح قبل قليل من غرفة الملابس وهو يمشي بشكل طبيعي".
شاهد التغريدة :
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