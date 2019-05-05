رياضة | من راموس لـ "دوبرافكا".. محمد صلاح "موعود" بالإصابات الخطيرة في "مايو" وقبل البطولات الهامة

تعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي لإصابة عنيفة خلال مباراة فريقه مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسقط محمد صلاح أرضًا بعد إصطدامه بقوة مع "دوبرافكا" حارس مرمي نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 71، وفقد "صلاح" الوعي لعدة لحظات، ولكن تدخل الطاقم الطبي لليفر سريعًا وقام بإسعافه، لكنه غادر المباراة على نقالة باكيًا ودخل ديفوك أوريجي بدلًا منه.

إصابة "صلاح" اليوم وبكائه أثناء الخروج من ملعب مباراة ليفربول ونيوكاسل أعادت للأذهان لحظة الإصابة الخطيرة الذي تعرض لها نجم منتخب مصر في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ريال مدريد الأسباني، بعد إلتحام قوي مع المدافع الاسباني سيرجيو راموس وغادر ملعب المباراة باكيًا بعد 30 دقيقة وتم تشخيص الإصابة وقتها بأنها "خلع في الكتف".

المثير في الأمر أن إصابة محمد صلاح أمام ريال مدريد كانت في شهر مايو أيضًا وتحديدًا في 26 مايو الماضي، وقبل مشاركة مصر في بطولة كأس العالم في روسيا، وتسببت في غياب النجم المصري عن المباراة الأولي ضد أورجواي، الأحداث تتشابه في إصابة "مو" الليلة، حيث تأتي في شهر مايو أيضًا وقبل بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر وقبل لقاء إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة الاسباني، وكأن الشهر الخامس في العام أصبح يحمل الذكريات الآليمة لـ "صلاح".

يذكر أن ليفربول فاز في مباراة الليلة ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2 وسجل "صلاح" الهدف الثاني لفريقه، وقاده إلي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 92 نقطة.