رياضة | بكرى الفيوم على رادار الإعلاميين وبني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكرى الفيوم على رادار الإعلاميين وبني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر محمود بكرى لاعب الفيوم أحد أبرز لاعبي القسم الثانى والذين نجحوا فى خطف أنظار المتابعين والجمهور خلال الموسم المنتهى 2018/2019 ، مما دفع العديد من الأندية لفتح قنوات اتصال مع لاعب الفريق الفيومى وذلك تمهيدا للحصول على خدماته بالموسم الجديد .

محمود بكرى يبلغ من العمر ٢٨ عام ويعد أحد ناشئي مصر للمقاصه ولعب بصفوف الفيوم على مدار موسمين ، وخلال مشواره الكروى تدرب على أيدى ابو العنين شحاته و جمال عبد الحميد وصبري المنياوي وأخيرا مع مجدي طلبه.

وعلى مدار الموسم الحالى نجح اللاعب فى إحراز 5 أهداف وصناعة 8 أهداف خاصة بعد تميزه فى المشاركة بأكثر من مركز مثل الظهير الأيمن والظهير الأيسر وخط الوسط وصانع الألعاب .

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وقال محمود بكرى فى تصريحات خاصة ل " الخليج 365 الرياضى " : نجحت فى تقديم موسم متميز، خاص أمام المنيا وتليفونات بنى سويف والالمونيوم كما نجحت فى إحراز أهداف أمام أسوان بالدور الأول والثانى وفي الوليدية وناصر ملوى .

وأضاف : تم اختيارى بقائمه منتخب الصعيد وشاركت بها اساسي ونجحنا فى حصد لقب البطولة مما دفع الاندية الاخرى لبحث انتقالى إليها أبرزها طنطا ومنتخب السويس وغزل المحله وحاليا بني سويف والإعلاميين والمحله وابوقير للأسمدة وفاركو .



ونجح الفيوم بقيادة مديره الفنى مجدى طلبه فى البقاء بدورى القسم الثانى بعد أن نجح فى حصد 31 نقطة بالمجموعة الأولى.