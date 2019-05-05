رياضة | عاجل.. كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إنه كان من الصعب التعامل مع المباراة بشكل عام أمام نيوكاسل، خاصة مع أسلوب المنافس، مشيراً إلى أن من الصعب الدفاع أمام فريق قوي ومتماسك.
وحقق فريق ليفربول فوزا هاما على فريق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضاف كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة :"حظينا بلحظات مميزة من كرة القدم، وكان علينا انهاء المهمة قبل أن يسجلوا هدفهم الثاني، ولقد كانت رائعة، وهذه هي كرة القدم، ما قام به اللاعبون لا يصدق".
وقال :"لعبنا بشكل حاد طوال الموسم، ولسنا الفريق الأفضل في العالم، وعلينا العمل بجد لا توجد مباريات سهلة، ولدينا 3 مباريات في 6 ايام، وهذا صعب لم اشاهد ارتباكًا، وحاولنا أن لا نرتكب اخطاء ساذجة، ومن المهم أن نتعامل مع حالات كهذه".
وتابع : "محمد صلاح بحالة جيدة وقد أكمل مشاهدة المباراة في غرف خلع الملابس مع الجهاز الطبي، ولكن لا يمكن تحديد حالته حاليا من المشاركة ضد برشلونة".