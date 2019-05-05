رياضة | أهداف مباراة - سيلتا فيجو 2 × 0 برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - سيلتا فيجو 2 × 0 برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
3
x
16:00
0
ساوثهامتون
كارديف سيتي
2
x
18:30
2
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
2
x
20:45
3
إسبانيول
3
x
16:15
0
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
0
x
18:30
1
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
0
x
20:45
0
برشلونة
كييفو فيرونا
0
x
18:00
4
سبال
أودينيزي
0
x
20:30
0
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
3
x
15:30
1
هانوفر 96
فولفسبورج
2
x
15:30
0
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
2
x
15:30
2
هوفنهايم
فيردر بريمن
2
x
18:30
2
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
17:00
21
نيس
بوردو
0
x
20:00
0
أنجيه
ستاد ريمس
0
x
20:00
1
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الوداد الرياضي - المغرب