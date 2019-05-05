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رياضة | ملخص لمسات محمد صلاح امام نيوكاسل يونايتد

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بورنموث

0

x
13:30

0

توتنهام هوتسبير

وست هام يونايتد

3

x
16:00

0

ساوثهامتون

كارديف سيتي

2

x
18:30

2

كريستال بالاس

نيوكاسل يونايتد

2

x
20:45

3

إسبانيول

3

x
16:15

0

أتلتيكو مدريد

ديبورتيفو ألافيس

0

x
18:30

1

ريال سوسييداد

سيلتا فيغو

0

x
20:45

0

كييفو فيرونا

0

x
18:00

4

سبال

أودينيزي

0

x
20:30

0

انتر ميلان

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الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

3

x
15:30

1

هانوفر 96

فولفسبورج

2

x
15:30

0

نورنبيرغ

بوروسيا مونشنغلادباخ

2

x
15:30

2

هوفنهايم

فيردر بريمن

2

x
18:30

2

بوروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

1

x
17:00

21

نيس

بوردو

0

x
20:00

0

أنجيه

ستاد ريمس

0

x
20:00

1

نيم أولمبيك

دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي - جمهورية الكونجو

0

x
15:00

0

الترجي الرياضي - تونس

ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا

0

x
15:00

0

الوداد الرياضي - المغرب

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