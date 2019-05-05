رياضة | دورتموند يعزز فرص بايرن ميونيخ في الاحتفاظ بلقب البوندزليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورتموند يعزز فرص بايرن ميونيخ في الاحتفاظ بلقب البوندزليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قدم بوروسيا دورتموند هدية لغريمه التقليدي بايرن ميونخ بعد أن كان متقدما بهدفين نظيفين، ليكتفي في النهاية بالتعادل (2-2) خارج الديار أمام فيردر بريمن في المباراة التي احتضنها ملعب ( فيسير شتاديون) السبت، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا".
وبهذه النتيجة، رفع دورتموند رصيده من النقاط إلى 70 في المركز الثاني، ليبتعد بفارق 4 نقاط عن بايرن قبل جولتين من النهاية.
بينما، أصبح رصيد فيردر بريمن 47 نقطة في المركز التاسع.
وسجل للضيوف كل من الجناح الأمريكي الشاب كريستيان بوليسيتش (6) والمهاجم الإسباني باكو ألكاسير (41).
وأحرز لأصحاب الأرض كل من كيفين موفالد (70) والمهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو (75).