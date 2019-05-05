رياضة | عاجل.. الكشف عن موقف صلاح من مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن موقف صلاح من مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لإصابة قوية أثناء مباراة فريقه أمام نيوكاسل والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن صلاح تعرض لإصابة قوية في الرأس بعد أن اصطدم بقوة بحارس نيوكاسل ليسقط بعدها على رأسه ويخرج من الملعب محمول على نقالة.

وكشفت التقارير إلى أن ليفربول سيفقد محمد صلاح أمام برشلونة في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.