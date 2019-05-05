انت الان تتابع عدم إذاعة المباريات.. أزمة بين الأهلي وبرزنتيشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم السبت، لمناقشة العديد من الملفات المهمة على رأسها ملف عقد الرعاية؛ حيث شهدت الجلسة تطورًا وتحولا في العلاقة بين النادي والشركة الراعية بعد أن أعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء عدم إذاعة المباريات، بسبب عدم التزام الشركة ببنود التعاقد في سداد مستحقات النادي، كما تناول الاجتماع بعض الملفات الأخرى، مثل أزمة الأعضاء الذين لم يسددوا قيمة اشتراك تجديد العضوية، وجاءت قرارات المجلس كالتالي:

- نظرا لتأخر برزنتيشن في تسديد الأقساط المستحقة، وعدم استجابة الشركة للخطابات فإن النادي مضطر لمنع الشركة من دخول المباريات بدءا من مباراة سموحة لحين تسوية المديونية. - إسقاط عضوية الأعضاء الذين لم يجددوا العضوية منذ 3 سنوات مع الاحتفاظ بحقوقهم في استعادة العضوية من خلال الإجراءات المدونة في اللائحة. -