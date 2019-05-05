انت الان تتابع ليفربول يتمسك بالأمل الأخير بفوز صعب على نيوكاسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

انتزع ليفربول فوزًا صعبًا من أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 94 نقطة في صدارة البريميرليج، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي لكن للأخير مباراة إضافية أمام ليستر بعد غد الاثنين. بدأ الريدز اللقاء بهجوم متتالي بحثًا عن التقدم للسيطرة مبكرًا، في ظل دفاع قوي من أصحاب الأرض، وتحقق له ما أراد في الدقيقة 13 عن طريق فان دايك برأسية قوية مستغلًا عرضية الكسندر أرنولد من ركلة ركنية.

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ولم يحتاج نيوكاسل بقيادة الإسباني رافا بينيتيز أكثر من 7 دقائق لتعديل النتيجة عن طريق كريستيان أتسو، في الدقيقة 20، أسكنها شباك أليسون بيكر، وتمكن النجم المصري محمد صلاح، من إعادة التقدم مجددًا لليفربول في الدقيقة 28 من عرضية جديدة لالكسندر أرنولد، سددها بذكاء على يمين حارس نيوكاسل. وفي الشوط الثاني