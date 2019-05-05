ليفربول يتمسك بالأمل الأخير بفوز صعب على نيوكاسل

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تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
انتزع ليفربول فوزًا صعبًا من أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 94 نقطة في صدارة البريميرليج، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي لكن للأخير مباراة إضافية أمام ليستر بعد غد الاثنين. بدأ الريدز اللقاء بهجوم متتالي بحثًا عن التقدم للسيطرة مبكرًا، في ظل دفاع قوي من أصحاب الأرض، وتحقق له ما أراد في الدقيقة 13 عن طريق فان دايك برأسية قوية مستغلًا عرضية الكسندر أرنولد من ركلة ركنية.
ولم يحتاج نيوكاسل بقيادة الإسباني رافا بينيتيز أكثر من 7 دقائق لتعديل النتيجة عن طريق كريستيان أتسو، في الدقيقة 20، أسكنها شباك أليسون بيكر، وتمكن النجم المصري محمد صلاح، من إعادة التقدم مجددًا لليفربول في الدقيقة 28 من عرضية جديدة لالكسندر أرنولد، سددها بذكاء على يمين حارس نيوكاسل. وفي الشوط الثاني
وفي الشوط الثاني فاجأ نيوكاسل رجال يورجن كلوب، بالعودة من جديد للمباراة في الدقيقة 54 بعدما أحرز سولومون روندون الهدف الثاني، لتصبح النتيجة 2-2 وتزداد الأزمة على لاعبي ليفربول بعدما تعرض محمد صلاح للإصابة مما أفقد الفريق خطورته على دفاعات أصحاب الأرض.
الدقائق الأخيرة مرت سريعًا على جماهير ليفربول خاصة في ظل عدم تشكيل خطورة تذكر على مرمى نيوكاسل، قبل أن يتمكن المهاجم البلجيكي البديل ديفوك أوريجي، من خطف هدف الفوز في الوقت القاتل بالدقيقة 86 من عمر اللقاء.
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