الزمالك يتوج بلقب دوري سوبر السلة بعد غياب 12 عامًا

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تحرير:علي الزيني ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م
سلة الزمالك
توج فريق الزمالك الأول لكرة السلة، بلقب بطولة الدوري الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ 2007، بعدما حقق الفوز على نظيره الجزيرة بنتيجة 87-66 في المباراة الفاصلة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وكان الفارس الأبيض قد حقق الفوز على الجزيرة في أول مباراتين، بنتيجة 87- 85، والثانية بنتيجة بنتيجة 88- 84، وعادل الجزيرة النتيجة، بعد فوزه بالمواجهتين الثالثة والرابعة بنتيجة 92- 80، 76- 65، لتصبح النتيجة 2- 2 في المواجهات بينهما، قبل أن يحسم الفارس الأبيض الدوري لصالحه بالفوز في المباراة الفاصلة بنتيجة 87-66.
بداية المباراة جاءت هادئة، وسط سيطرة من الزمالك، الذي أنهى الفترة الأولى، لصالحه بنتيجة 29-17، بعد سيطرة كاملة على مجيريات الأمور، وفي الفترة الثانية استمر التفوق الزملكاوي وانهى الفترة لصالحه بنتيجة 52-42، قبل أن ينهي الفترة الثالثة بفارق 21 نقطة عند النتيجة 75-54. وفي الفترة الرابعة والأخيرة
بداية المباراة جاءت هادئة، وسط سيطرة من الزمالك، الذي أنهى الفترة الأولى، لصالحه بنتيجة 29-17، بعد سيطرة كاملة على مجيريات الأمور، وفي الفترة الثانية استمر التفوق الزملكاوي وانهى الفترة لصالحه بنتيجة 52-42، قبل أن ينهي الفترة الثالثة بفارق 21 نقطة عند النتيجة 75-54.
وفي الفترة الرابعة والأخيرة حافظ الفريق الأبيض على تفوقه وسيطرته، وظل محافظًا على تقدمه منذ بداية المباراة، لينتهي المواجهة الفاصلة بنتيجة 87-66.
وبعد هذا هو اللقب الثالث عشر للزمالك، ثاني أكثر الفرق تحقيقا للقب الدوري بعد الاتحاد السكندري، وكان أخر مرة حقق فيها الفارس الأبيض اللقب في 2007.
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