انت الان تتابع بعد هدف صلاح.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

ابتعد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بصدارة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفًا في شباك نيوكاسل، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات البريميرليج، بعدما تلقى عرضية متقنة من أرنولد، استقبلها بتسديدة مباشرة في الشباك، ليعزز صدارة الهدافين، وحسم الريدز المواجهة لصالحهم بثلاثة أهداف لهدفين، ليرتقي إلى صدارة الترتيب مؤقتًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يواجه ليستر سيتي بعد غدً الإثنين في الجولة ذاتها.

وجاء ترتيب اللاعبين بالدوري الإنجليزي على النحو التالي: 1- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 22 هدفًا. 2- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 20 هدفًا. 3- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 20 هدفًا. 4- بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 19 هدفًا. 5- فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 18 هدفًا. 6- ستيرلينج