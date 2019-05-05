شيكابالا وعبدالواحد يحتفلان بفوز الزمالك بدوري السلة

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تحرير:علي الزيني ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م
حضور شيكابالا
تواجد محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، خلال المباراة الفاصلة لدوري سوبر السلة، بين الفريق الأبيض ونظيره الجزيرة، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وحسمها الفارس الأبيض لصالحه، ونجح في استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ 2007، بعد فوزه بنتيجة 87- 66، وظهر عبدالواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق، مع شيكا الذي حضر لمؤازرة أبناء ميت عقبة، في المواجهة الفاصلة.
ويعد هذا هو اللقب الثالث عشر للزمالك، ثاني أكثر الفرق تحقيقًا للقب الدوري بعد الاتحاد السكندري، وكان آخر مرة حقق فيها الفارس الأبيض اللقب في 2007. ونجح الزمالك في التتويج ببطولة دوري كرة السلة، بعد فوزه على الجزيرة بنتيجة 87- 66، بعد مباراة سيطر فيها الفارس الأبيض، الذي أنهى الفترة الأولى، لصالحه
ويعد هذا هو اللقب الثالث عشر للزمالك، ثاني أكثر الفرق تحقيقًا للقب الدوري بعد الاتحاد السكندري، وكان آخر مرة حقق فيها الفارس الأبيض اللقب في 2007.
ونجح الزمالك في التتويج ببطولة دوري كرة السلة، بعد فوزه على الجزيرة بنتيجة 87- 66، بعد مباراة سيطر فيها الفارس الأبيض، الذي أنهى الفترة الأولى، لصالحه بنتيجة 29- 17، بعد سيطرة كاملة على مجريات الأمور، وفي الفترة الثانية استمر التفوق الزملكاوي وأنهى الفترة لصالحه بنتيجة 52- 42، قبل أن ينهي الفترة الثالثة بفارق 21 نقطة عند النتيجة 75- 54.
وفي الفترة الرابعة والأخيرة حافظ الفريق الأبيض على تفوقه وسيطرته، وظل محافظًا على تقدمه منذ بداية المباراة، لتنتهي المواجهة الفاصلة بنتيجة 87-66.
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