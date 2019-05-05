انت الان تتابع ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

أقيمت اليوم 5 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق بورنموث الفوز على توتنهام بهدف دون رد واكتسح فريق وستهام يونايتد ضيفه ساوثهامتون بثلاثية نظيفة وفاوز وولفرهامبتون على فولهام بهدف دون رد، كما فاز فريق كريستال بالاس على مضيفه كارديف سيتية بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها فريق ليفربول على نيوكاسل في ختام مباريات اليوم، بينما كان فريق إيفرتون قد فاز على بيرنلي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة في افتتاح مباريات الجولة ذاتها.

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نتائج المباريات التي أقيمت أمس واليوم كان لها تأثير كبير على ترتيب جدول المسابقة لاسيما وأنها حسمت هبوط كارديف سيتي لدوري الدرجة الأولى كما عاد ليفربول للصدارة مرة أخرى وفيما يلي جدول ترتيب المسابقة.1-ليفربول 942-مانشستر سيتي 923-توتنهام هوتسبير 704-تشيلسي 685-آرسنال 666-مانشستر يونايتد 657-وولفرهامبتون