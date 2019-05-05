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صلاح يتعرض لإصابة عنيفة ويغادر الملعب

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صلاح على أرض الملعب بعد الإصابة القوية

تعرض النجم المصري محمد صلاح إلى إصابة قوية مساء السبت خلال مواجهة ونيوكاسل يونايتد في المرحلة 37 من الممتاز.

وبينما كان صلاح يحاول متابعة كرة هوائية، اصطدم بشكل قوي بدوفرابكا حارس نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 69.

وغادر صلاح الملعب متأثرا بإصابته وحل مكانه اللاعب البلجيكي ديفوك أوريغي.

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ويبدو أن رأس صلاح تلقى ضربة قوية من الحارس، ولم يصدر من ليفربول بيان رسمي بشأن تفاصيل الإصابة.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2 عند مغادرة صلاح أرضية الملعب.

 

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